Frente fria derruba temperaturas e acende alerta de perigo em Mato Grosso do Sul

Inmet emite aviso laranja por risco à saúde devido ao frio intenso no Estado até terça-feira (24)

Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo por conta da forte onda de frio que atinge o Estado desde o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta laranja, que indica risco à saúde, segue válido até o final da terça-feira (24) e abrange praticamente todo o território sul-mato-grossense.

O fenômeno é provocado pela chegada de uma frente fria de forte intensidade, que trouxe uma queda brusca nas temperaturas, superior a 5ºC em algumas regiões. A previsão indica que as mínimas podem ficar abaixo de 6°C em municípios do sul, sudoeste e parte do centro-norte do Estado. A combinação de frio intenso e tempo úmido aumenta o risco de problemas respiratórios e hipotermia, especialmente entre crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além das baixas temperaturas, há previsão de chuva em parte do Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sul e sudoeste, onde o tempo segue encoberto e com possibilidade de garoas até a manhã de terça-feira. O Inmet reforça que os efeitos dessa frente fria também impactam outros estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país.

De acordo com o aviso, a recomendação é para que a população redobre os cuidados com a saúde, evitando exposição prolongada ao frio e mantendo a hidratação e a proteção térmica.

