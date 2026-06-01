Três suspeitos são presos após assalto e espancamento de funcionários de banco em Campo Grande

Cinco funcionários de um banco, que estão em Campo Grande a trabalho, foram vítimas de um assalto seguido de espancamento. O caso aconteceu no fim da tarde deste domingo (31), na região central da Capital por volta das 17h, no cruzamento das ruas Marechal Rondon e Joaquim Nabuco. Três deles ficaram em estado grave e foram internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. Três suspeitos foram presos em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, dois integrantes do grupo caminhavam em direção ao hotel onde estão hospedados quando foram abordados por um casal e um terceiro suspeito armado com um revólver. Durante a ação, os criminosos roubaram dois celulares.

Um dos funcionários, de 29 anos, conseguiu escapar e correu até uma lanchonete próxima para pedir ajuda aos outros colegas. Durante a fuga, uma das suspeitas ainda arremessou pedras contra ele, atingindo sua mão e joelho.

Na tentativa de recuperar os aparelhos, os cinco trabalhadores saíram à procura dos assaltantes e os localizaram nas proximidades. No entanto, os suspeitos passaram a receber apoio de cerca de 20 pessoas em situação de rua e usuárias de drogas que estavam na região.

O grupo então atacou as vítimas com pauladas e pedradas, concentrando as agressões na cabeça dos trabalhadores. Durante a confusão, outros dois celulares também foram roubados.

As agressões só terminaram com a chegada da Polícia Militar, acionada por testemunhas.

Três vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas diretamente para a UTI da Santa Casa devido aos traumas cranianos. Os outros dois sofreram ferimentos leves e escoriações pelo corpo.

Após buscas, equipes da Força Tática localizaram os suspeitos no cruzamento das ruas Allan Kardec e Dom Aquino. Com o estrangeiro Juan Carlos Ocampos, de 31 anos, os policiais encontraram três dos quatro celulares roubados, que foram devolvidos na delegacia.

Também foram presos Jeferson Alexandre Brasil Pimenta Leal, de 35 anos, e Kátia Mara da Silva Xavier, de 37 anos. Os três foram reconhecidos formalmente pelas vítimas e testemunhas.

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