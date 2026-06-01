Vídeo: Polícia Civil incinera mais de 2,1 toneladas de drogas em Sete Quedas

As Delegacias de Polícia de Sete Quedas e Tacuru realizaram na manhã de sexta-feira (30), a incineração de mais de 2,1 toneladas de drogas.

A destruição dos entorpecentes ocorreu no município de Sete Quedas e contou com a presença da Vigilância Sanitária e da Autoridade Policial responsável pelo procedimento, garantindo a fiscalização e a regularidade da ação.

Entre os entorpecentes incinerados havia grande quantidade de maconha, skank e haxixe, substâncias apreendidas pelas forças de segurança pública que atuam na região de fronteira, resultado do trabalho integrado e contínuo de combate ao tráfico de drogas e aos crimes correlatos.

A incineração seguiu todos os procedimentos previstos na Lei nº 11.343/2006, observando as determinações legais e sanitárias aplicáveis.

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