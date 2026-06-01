Menina fica com perna presa em bueiro e mobiliza resgate dos bombeiros em Corumbá

Uma menina de 7 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar com a perna presa em um bueiro, em Corumbá, cidade a 429 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu neste fim de semana, em frente a um estabelecimento comercial no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Segundo informações do Corpo de bombeiros de Corumbá, a criança caiu na estrutura e ficou com uma das pernas presa entre as grades de ferro. Ela sentia dores ao tentar se movimentar, o que exigiu o acionamento de uma equipe especializada para o resgate.

Para retirar a menina, os militares precisaram expandir as frestas da estrutura metálica. A ocorrência foi registrada na esquina das ruas Major Gama e Dom Pedro II.

Após ser retirada, a criança foi atendida no local. Ela estava consciente e orientada, com escoriações na perna esquerda, sem sangramento ativo e com os movimentos preservados.

Em seguida, a menina foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão.

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