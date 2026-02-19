Vídeo: Homem é preso pela quarta vez em menos de um mês por furto a comércio em Dourados

Suspeito de 27 anos descumpriu medida cautelar e voltou a furtar durante a madrugada; ele foi capturado pela Polícia Civil

Um homem de 27 anos foi preso na última quarta-feira (18), em Dourados, após furtar uma casa de carnes durante a madrugada. A ação foi realizada por equipes da Seção de Investigações Gerais e do Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações, o suspeito arrombou a fechadura de uma porta de blindex utilizando uma chave de fenda para ter acesso ao estabelecimento. No interior do comércio, ele subtraiu dinheiro do caixa e algumas bebidas, fugindo logo em seguida.

As roupas usadas no momento do crime foram localizadas e apreendidas na residência do investigado.

Veja o momento do furto do comércio:

Esta é a quarta vez, em menos de um mês, que o homem — identificado pelas iniciais L.M.S.C. — é preso pelo mesmo tipo de crime. Na última detenção, ocorrida no dia 14 deste mês, ele havia sido colocado em liberdade após audiência de custódia, com imposição de medidas cautelares, entre elas o recolhimento domiciliar das 20h às 6h, o que foi descumprido.

Após a nova prisão em flagrante, ele foi encaminhado à sede do SIG, onde o procedimento foi formalizado.

