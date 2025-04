Três mulheres são presas com drogas em Corumbá; uma delas estava foragida da Justiça

Apreensões de cocaína e maconha ocorreram em bloqueio na BR-262; entorpecentes seriam levados para Campo Grande e São Paulo



Três mulheres foram presas neste domingo (13) transportando drogas em carros de aplicativo em Corumbá, região de fronteira com a Bolívia. A ação foi realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), durante um bloqueio montado na BR-262, nas proximidades do Buraco das Piranhas. Segundo as autoridades, os entorpecentes seriam levados para revenda em Campo Grande e em São Paulo.

As suspeitas estavam em veículos diferentes e apresentaram versões contraditórias sobre a viagem, o que chamou a atenção dos policiais. No primeiro carro, os agentes encontraram 7,4 quilos de maconha na mala de uma das passageiras. Aos policiais, ela afirmou que pegou a droga em Corumbá com destino a Campo Grande.

No segundo veículo, uma mulher de 28 anos transportava 4,5 quilos de cocaína. Após checagem de documentos, foi constatado que havia contra ela um mandado de prisão em aberto, também por tráfico de drogas. Segundo a suspeita, a cocaína também tinha como destino a Capital.

Já no terceiro carro, os militares localizaram 2,9 quilos de cocaína e 5,9 quilos de maconha. A passageira contou que havia pego os entorpecentes em Corumbá e que faria a entrega em São Paulo (SP).

Ao todo, foram apreendidos cerca de R$700 mil em drogas. Todo o material, juntamente com as mulheres presas, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram