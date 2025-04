Colisão entre veículos deixa jovem ferida em avenida de Corumbá

No último domingo (13), uma colisão entre dois veículos na avenida Porto Carrero, em Corumbá. O acidente foi por volta das 12h35 de hoje e uma j0vem de 19 ficou ferida.

De acordo com o Diário Corumbaense o acidente aconteceu nas ruas Ladário e Tenente Melquíades de Jesus (antiga 1º de Abril) e ambos os veículos trafegavam no sentido Corumbá/Ladário.

O Fiat Siena branco, era conduzido por um homem de 59 anos que levava a filha e o Honda Civic cinza era conduzido por um motorista de 50 anos.

O acidente teria acontecido após o condutor tentar realizar uma conversão à esquerda, e então, a colisão lateral entre os veículos aconteceu no espaço do canteiro central que divide a avenida.

O motorista do Civic estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o licenciamento do veículo vencidos.

O Corpo de Bombeiros Militar realizou o socrro da vítima e ela foi levada ao Pronto-Socorro Municipal.

