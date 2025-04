Em discurso na ONU, Anielle Franco chama países para se unirem no combate ao racismo

“Igualdade racial é central ao projeto de um mundo mais justo e atravessa todos os campos da vida”, defendeu, como representante do país na abertura do 4º Fórum Permanente de Afrodescendentes

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, chamou as nações a se unirem na luta contra o racismo, em sua fala de abertura do 4º Fórum Permanente de Afrodescendentes, na manhã desta segunda-feira (14/4), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Durante o discurso, a ministra falou sobre esporte sem racismo, justiça climática e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada como proposta do Governo brasileiro no G20 em 2024. “ Promover igualdade racial também é fomentar riqueza, autonomia e geração de oportunidades para quem historicamente foi empurrado para as margens da economia”, disse.

Anielle Franco lembrou que, em dois anos, atingimos o maior patamar de presença de profissionais negros na administração pública federal , o que também é consequência da transversalidade como princípio permanente das políticas públicas do Estado. “A igualdade racial atravessa todos os campos da vida: saúde, educação, segurança pública, esportes, moradia, ciências e cultura.”

Agenda – Durante a missão nos Estados Unidos, o Ministério da Igualdade Racial vai participar não apenas do Fórum, mas irá fazer articulações políticas e participar de eventos paralelos, além de diálogos com a sociedade civil.

Na segunda-feira (14/4), a ministra Anielle Franco participou da sessão de abertura do Fórum e participará de reuniões bilaterais com autoridades.



Na terça-feira (15/4), Anielle Franco e a secretária-executiva adjunta, Ana Míria Carinana, irão participar dos painéis “Justiça Reparatória para África e Afrodescendentes” e “Direitos Humanos de Mulheres e Meninas Afrodescendentes”. A ministra também irá se reunir com a sociedade civil, em um encontro sobre a II Década Internacional dos Afrodescendentes; internacionalização da pauta racial; COP 30; e ações no campo da justiça racial.

Já na quarta-feira (16/4), as duas gestoras participam do painel “Elaboração de Políticas Públicas Contra o Racismo Sistêmico” e do evento paralelo “Estratégias e Avanços da Justiça Reparatória para Africanos e Afrodescendentes”. A ministra Anielle ainda faz uma palestra na Universidade de Nova Iorque sobre ações de enfrentamento ao racismo no esporte.

No dia 17 de abril, a secretária-executiva adjunta participa de uma conversa sobre os legados da escravidão e o racismo contra pessoas negras.

Com informações da Agência Gov.

