Árvore cai sobre carro e interdita trecho da Avenida Ernesto Geisel durante temporal em Campo Grande

Durante um temporal na tarde desta sexta-feira (20), uma árvore caiu sobre um carro na Avenida Ernesto Geisel, próximo à Avenida Ezequiel Ferreira Lima, em Campo Grande. O incidente deixou o trecho completamente interditado, dificultando o tráfego na região.

Até o momento, não há informações sobre feridos no acidente. Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e liberar o trânsito o mais rápido possível.

A Defesa Civil orienta os motoristas a evitarem o local e redobrarem a atenção nas vias durante o período de chuvas intensas.