Recém-nascido é encontrado morto dentro de lixeira em Ponta Porã

Coletores de lixo encontraram o corpo de um recém-nascido dentro de uma lixeira na madrugada desta terça-feira (21). O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o achado ocorreu por volta das 5h, durante a coleta. Ao perceberem que se tratava de um bebê, os trabalhadores acionaram imediatamente a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

No local, os policiais confirmaram a situação e solicitaram a presença da perícia técnica. A área foi isolada para os procedimentos de praxe e análise das circunstâncias da morte.

O caso foi registrado como infanticídio, quando o crime é cometido pela mãe sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, e será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da criança ou suspeitos.