Homem esfaqueia esposa após suspeita de traição e é preso em flagrante em Naviraí

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada várias vezes pelo marido, de 41, na noite dessa quinta-feira (21), em Naviraí, município localizado a 359 quilômetros de Campo Grande. O homem fugiu em uma motocicleta, mas acabou preso em flagrante por policiais militares pouco depois do crime.

De acordo com informações preliminares, a agressão teria sido motivada por uma suposta traição. A mãe do autor teria dito ao filho que a nora o havia traído e que tinha fotos da possível relação extraconjugal. Tomado pela fúria, o homem pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a companheira.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. O agressor já havia se envolvido em outro crime grave. Em 2023, ele foi acusado de matar Alexandre Toshio Nakahara, de 44 anos, na frente da casa da vítima, após uma discussão.

Na ocasião, Alexandre estava com a esposa quando o suspeito chegou ao local. O desentendimento teria começado por causa de um compressor e algumas ferramentas. Alexandre disse que o homem deveria registrar ocorrência na delegacia para provar a propriedade dos objetos. Durante a discussão, o acusado sacou uma arma e atirou contra Alexandre, que morreu no local. Em seguida, fugiu em uma caminhonete.

Onde buscar ajuda em MS

Casos de violência doméstica podem ser denunciados e atendidos em diferentes frentes no Estado. Em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá.

No local, além da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), também atuam a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Vara Judicial de Medidas Protetivas, além de atendimento social e psicológico, alojamento emergencial, brinquedoteca, Patrulha Maria da Penha e Guarda Municipal. O telefone para contato é 153.

