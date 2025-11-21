Trabalhador denuncia que teve máquina de R$150 mil tomada e desmontada após serviço em Terenos

Advogada diz que equipamento foi impedido de ser retirado e estaria sendo vendido em partes

Um trabalhador autônomo procurou a polícia para denunciar que teve sua máquina perfuratriz tomada pelo contratante após concluir um serviço em Terenos. O caso foi registrado na Depac Centro, em Campo Grande, como ameaça e apropriação indébita.

Conforme o boletim, o profissional foi contratado em setembro para perfurar um poço de 50 metros, pelo valor de R$ 12,5 mil. Uma entrada de R$ 5 mil foi paga. Após atingir a profundidade combinada e não encontrar água, o contratante teria exigido que fosse feita nova perfuração de mais 50 metros em outro ponto da propriedade, sem custo adicional.

O trabalhador recusou a condição e tentou retirar sua máquina, mas relatou ter sido impedido de levar o equipamento para casa. Desde então, a perfuratriz — avaliada em aproximadamente R$ 150 mil — permaneceu na propriedade e, segundo a advogada, passou a ser desmontada. Peças como pneus já teriam sido vendidas, e o equipamento estaria sendo anunciado por R$ 5 mil.

Ainda conforme o registro policial, o contratante fez ameaças ao trabalhador, afirmando que “se aparecer alguém, já era”, o que motivou a denúncia.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

