Inscrições para professores temporários da Rede Estadual terminam na próxima terça-feira (25)

Seleção da SED/MS formará banco de reserva para atuação em 2025

O Governo de Mato Grosso do Sul mantém abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), que vai formar um banco de reserva de docentes temporários para atuar na Rede Estadual de Ensino ao longo de 2025.

Mesmo com o edital publicado no início do mês, os candidatos ainda têm prazo para participar: as inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira (25), exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, responsável pela organização do seletivo.

A seleção é destinada a profissionais com formação superior interessados em atuar como Docente Temporário em diferentes etapas e modalidades da educação básica, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação Especial e outras áreas previstas no edital.

A taxa de inscrição é de R$70,00. O processo contará com prova objetiva, avaliação de títulos e procedimentos específicos para candidatos cotistas. A divulgação da classificação final está prevista para o início de 2026.

