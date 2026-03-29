Suspeitos incendiam carro e retornam para efetuar disparos na Vila Nasser

Dois homens são suspeitos de incendiar um veículo e, horas depois, retornar ao local para efetuar disparos de arma de fogo, na Vila Nasser, em Campo Grande. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (29).

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos estavam em um HB20 e chegaram à residência da vítima por volta das 23h30 de sábado (28), levando um galão de combustível. Eles atearam fogo em um Ford Fiesta e fugiram em seguida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu controlar as chamas.

Horas depois, por volta da 1h20 deste domingo, os mesmos suspeitos teriam voltado ao local e efetuado disparos de arma de fogo antes de fugir novamente. De acordo com o registro, os tiros foram feitos para o alto e ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou vestígios no local, como cápsulas ou marcas de disparos.

À polícia, a vítima afirmou que não possui desavenças e disse desconhecer a motivação do ataque.

O caso foi registrado como dano, incêndio e disparo de arma de fogo na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) e será investigado.