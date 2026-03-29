Sorveteiro é preso suspeito de invadir casa e estuprar jovem de 18 anos em MS

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante nas primeiras horas deste domingo (29), suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos em Deodápolis, a 265 quilômetros de Campo Grande. Ele foi localizado pela Polícia Civil na cidade de Ivinhema.

Segundo as investigações, o suspeito trabalha como sorveteiro e utilizava uma Volkswagen Saveiro branca para realizar vendas ambulantes. Ele teria ido até a casa da vítima e pedido água, supostamente para verificar se havia outras pessoas no imóvel.

A jovem estava sozinha, acompanhada apenas do filho, um bebê de 11 meses. Ao perceber que não havia outros adultos, o homem entrou na residência e teria imobilizado a vítima, forçando relação sem consentimento.

A jovem conseguiu escapar e correu até uma mercearia próxima, onde pediu ajuda. Conforme relato, ela ficou abalada, principalmente pelo fato de o filho estar presente no momento do crime.

Após o acionamento, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e localizaram o suspeito na manhã deste domingo, em Ivinhema, no momento em que saía para trabalhar.

Ele foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por estupro.

A Polícia Civil não descarta a existência de outras vítimas e orienta que possíveis casos sejam denunciados à Delegacia de Deodápolis, com garantia de sigilo.