Semana Santa começa neste domingo com programação especial nas igrejas de Campo Grande

Este domingo (29) é marcado pelo início da Semana Santa, com a celebração do Domingo de Ramos em diversas paróquias da Capital. A data abre oficialmente um dos períodos mais importantes do calendário cristão, que segue até o Domingo de Páscoa, em 5 de abril.

Ao longo da semana, os fiéis poderão participar de missas, procissões, celebrações da Paixão de Cristo, vigília pascal e outros momentos tradicionais da liturgia católica. Além da programação religiosa, o período também movimenta espaços tradicionais da Capital, como o Mercadão Municipal, com a procura por peixes.

O jornal O Estado separou alguns dos principais destaques da programação católica em Campo Grande.

A Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, na Vila Serradinho, terá missas de Domingo de Ramos às 7h, 9h30 e 19h, além de celebrações ao longo da semana com destaque para a Procissão do Encontro, na terça-feira (31), às 19h, a Missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira (2), às 19h30, a Celebração da Paixão, na sexta-feira (3), às 15h, e a Vigília Pascal, no sábado (4), às 19h. No Domingo de Páscoa (5), a programação se encerra com missas pela manhã e à noite.

Na Paróquia Universitária São João Bosco, na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), a programação será concentrada nos principais momentos do Tríduo Pascal. A Missa da Ceia do Senhor será celebrada na quinta-feira (2), às 18h30; a Celebração da Paixão do Senhor, na sexta-feira (3), às 15h; a Solenidade da Ressurreição, no sábado (4), às 18h30; e a missa de Domingo de Páscoa, no dia 5, também às 18h30.

No centro da Capital, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio terá uma das programações mais tradicionais da cidade. No Domingo de Ramos (29), haverá missas ao longo do dia, incluindo celebrações pela manhã e à noite. A agenda inclui ainda mutirão de confissões na terça-feira (31), a Procissão do Encontro na quarta-feira (1º), às 19h, a Missa da Ceia do Senhor na quinta-feira (2), também às 19h, a Vigília Pascal no sábado (4), às 19h, e missas de Páscoa no domingo (5).

Na Paróquia São José, as celebrações começam ainda no sábado (28), com a Missa de Ramos, às 18h, e seguem durante toda a semana com programação especial. Entre os principais momentos estão a Ceia do Senhor, na quinta-feira (2), às 19h, a Celebração da Paixão, na sexta-feira (3), às 15h, e a Vigília Pascal, no sábado (4), às 19h. No Domingo de Páscoa (5), as missas serão realizadas ao longo do dia.

Já a Paróquia São Francisco de Assis – Matriz terá uma programação extensa, com Procissão de Ramos no domingo (29), às 7h30, além de celebrações durante toda a semana. Entre os destaques estão o mutirão de confissões na segunda-feira (30), a participação na Procissão do Encontro na quarta-feira (1º), a Missa da Ceia do Senhor e vigília na quinta-feira (2), a Via-Sacra, a Celebração da Paixão e a Procissão do Senhor Morto na sexta-feira (3), além da Vigília Pascal, no sábado (4), às 18h, e das missas de Páscoa no domingo (5).

Com programações espalhadas por diferentes regiões da cidade, a expectativa é de que milhares de fiéis participem das celebrações ao longo da semana, encerrando o período com a celebração da Ressurreição de Cristo no próximo domingo.

Por Geane Beserra

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