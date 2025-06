Suspeitos de matar adolescente em festa junina são presos após troca de tiros e perseguição

Dois homens, de 39 e 42 anos, foram presos na madrugada desse sábado (7) após serem apontados como os responsáveis pela morte do adolescente João Vitor Salles Gregório, de 17 anos, durante uma festa junina no bairro Parque do Lageado, região sul de Campo Grande. A prisão ocorreu após perseguição policial e troca de tiros com equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

De acordo com o boletim de ocorrência, João Vitor foi baleado na perna esquerda durante uma briga que teria começado durante a festividade no bairro Dom Antônio Barbosa. Socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila II, o adolescente chegou à unidade sem vida.

Após o crime, a Polícia Militar iniciou buscas pelos suspeitos. Durante rondas no Parque do Lageado, uma equipe do 10º BPM avistou um Fiat Siena, conduzido pelo homem de 42 anos. Quando a viatura emparelhou com o carro, o outro suspeito, de 39 anos, disparou contra os policiais, dando início à perseguição.

Os criminosos desobedeceram as ordens de parada e tentaram fugir em alta velocidade. A fuga só foi encerrada depois que os pneus do veículo foram furados por disparos feitos pelos policiais, obrigando os suspeitos a parar. Ainda houve resistência à prisão, mas os dois acabaram se rendendo.

O homem de 39 anos, atingido por um tiro no ombro durante a troca de tiros, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado sob escolta policial. Ele confessou que comprou o revólver calibre 38 por R$ 4 mil, alegando que estava sendo ameaçado. Também afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes da perseguição.

Já o comparsa, de 42 anos, foi levado à Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Polícia Especializada), no bairro Tiradentes. A arma usada no crime foi apreendida.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, tentativa de homicídio contra agentes de segurança, porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão. A Polícia Civil segue investigando a motivação do crime e se há outros envolvidos na ação.

