Domingo será de tempo instável em MS, com chance de chuva em várias regiões

Céu nublado, pancadas isoladas e trovoadas devem marcar o dia em boa parte do Estado; temperaturas variam entre 15°C e 35°C

O domingo (8) será marcado por instabilidade climática em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em diversas regiões e temperaturas que variam entre 15°C e 35°C, conforme dados meteorológicos.

Em Dourados, o tempo permanece instável ao longo do dia. A mínima será de 17°C e a máxima de 23°C. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%, com previsão de céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas tanto pela manhã quanto à noite. À tarde, o tempo segue com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os ventos serão fracos, soprando de sul e sudeste.

Na Capital, o tempo também deve seguir nublado com possibilidade de pancadas isoladas durante todo o domingo. Os termômetros oscilam entre 20°C e 27°C, com umidade variando entre 30% e 100%. Os ventos predominam de noroeste e sul, com intensidade fraca.

Ponta Porã terá o dia mais frio do estado, com mínima de 15°C e máxima de 24°C. A previsão indica chuvas e trovoadas isoladas do amanhecer até a noite. A umidade fica entre 60% e 100%, e os ventos também seguem fracos, com direção sul-sudeste.

Corumbá terá um cenário diferente: apesar das muitas nuvens durante todo o dia, não há previsão de chuva. O calor predomina, com mínima de 20°C e máxima que pode chegar a 35°C. A umidade varia entre 30% e 90%, e os ventos serão leves, vindos do nordeste pela manhã e do sudoeste à tarde e à noite.

Já em Três Lagoas, o domingo começa com muitas nuvens e evolui para pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 18°C e 33°C, e a umidade relativa do ar fica entre 25% e 90%. Os ventos sopram de noroeste a sul, com intensidade fraca.

A instabilidade registrada em boa parte do Estado é típica deste período de transição, e exige atenção principalmente nas cidades com previsão de trovoadas e chuva intensa.

