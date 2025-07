Suspeitos de furtar casas em Ribas do Rio Pardo são presos ao chegar na Capital

Com a dupla foram apreendidos televisores, roupas, perfumes e chaves usadas para arrombamentos

Dois homens foram presos na terça-feira (15) ao serem flagrados com objetos furtados de residências em Ribas do Rio Pardo. Eles foram abordados em Campo Grande, após pararem em um bar na Vila Jacy, por suspeita de envolvimento em ao menos quatro invasões a casas ocorridas naquela manhã.

A dupla estava em um carro modelo VW Gol branco, veículo apontado como usado nos furtos. No interior do automóvel, os policiais encontraram seis televisores, roupas, perfumes e chaves do tipo “micha”, normalmente utilizadas para arrombar portas.

Segundo a investigação, os dois haviam saído da Capital em direção ao interior acreditando que, fora da cidade, passariam despercebidos. De volta a Campo Grande, a intenção era vender os produtos furtados em plataformas como OLX e Marketplace para, com o dinheiro, comprar drogas.

Um dos suspeitos já tinha diversas passagens por crimes patrimoniais e o outro, antecedentes por descaminho e furto. Os bens apreendidos serão encaminhados à delegacia de Ribas do Rio Pardo para posterior devolução aos proprietários.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram