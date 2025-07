Hospital Cassems alerta para golpe do falso médico em Campo Grande

Instituição reforça que não solicita pagamentos nem repassa informações por telefone

O Hospital da Caixa dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em Campo Grande, emitiu um alerta sobre tentativas de golpe envolvendo o nome da unidade. Pacientes e familiares devem ficar atentos a ligações falsas em que golpistas se passam por médicos para pedir transferências de dinheiro.

A instituição esclarece que não realiza cobranças por telefone em nenhuma circunstância. Também informa que dados sobre o estado de saúde dos pacientes não são repassados por ligações, mesmo para médicos, enfermeiros ou familiares.

Segundo o hospital, todas as informações são prestadas pessoalmente, durante os horários de visita ou no setor de Serviço Social. A orientação é para que quem receber esse tipo de contato não forneça dados pessoais e procure as autoridades.

