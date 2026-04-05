Domingo de Páscoa será de calor intenso e baixa umidade em MS

O domingo de Páscoa deve ser marcado por tempo firme, sol e calor intenso em Mato Grosso do Sul. A previsão indica a manutenção do ar quente e seco em todo o Estado.

As temperaturas máximas podem chegar entre 36°C e 37°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar baixa, variando entre 20% e 40%. Diante desse cenário, a recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Mesmo com predomínio de tempo estável, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, provocadas pela combinação de calor e umidade. Em alguns pontos, essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No entanto, de forma geral, não há previsão de grandes volumes de chuva. Os maiores acumulados devem ocorrer principalmente na região leste do Estado.

Os ventos devem variar entre as direções norte e oeste, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ter rajadas mais fortes em pontos isolados.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 22-23°C e máximas entre 33-37°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-25°C e máximas entre 36-37°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-22°C e máximas entre 34-37°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas de 23°C e máximas de 34°C.

Com informações do Cemtec