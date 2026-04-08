“Ele foi atendido imediatamente após o ocorrido”, diz Sesau sobre homem caído no chão do UPA Universitário

Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) de pronuncia após uma cena registrada na noite de terça-feira (7), na UPA Universitário, em Campo Grande, onde um homem está caído no chão da unidade, com sangramento na cabeça.

As imagens, divulgadas pela página “Campo Grande Mil Fita”, mostram o paciente caído enquanto testemunhas questionam a demora no socorro. Segundo relato de quem filmou, o homem teria passado mal dentro da unidade, sofrido uma crise convulsiva e batido a cabeça ao cair.

No vídeo, a pessoa que grava a cena demonstra indignação com a demora no atendimento. “Dentro da UPA, o homem passando mal, caiu, não vem ninguém socorrer. Ao tanto de sangue… cadê? O homem tá morrendo na frente de todo mundo”, narra.

O caso rapidamente gerou críticas de internautas, que apontaram possível falta de atendimento imediato.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que a informação não procede. Segundo o órgão, o paciente foi atendido imediatamente após apresentar a crise convulsiva, com as equipes seguindo todos os protocolos.

“A Sesau esclarece que a informação não procede. O paciente mencionado teve uma crise convulsiva ao chegar na a unidade e, foi atendido imediatamente após o ocorrido, com as equipes seguindo todos os protocolos e assistência. Após estabilização da saúde, o mesmo ficou em observação, conforme protocolo”, diz.



Com colaboração de Juliana Aguiar