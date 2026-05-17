Santa Casa recebe imagem do Menino Jesus de Praga e prepara missa solene para novo oratório

A Santa Casa de Campo Grande se prepara para um momento de grande significado religioso no dia 18 de maio de 2026, às 8h, quando será realizada uma Missa Solene seguida da bênção da pedra fundamental do novo oratório dedicado ao Menino Jesus de Praga. A celebração será presidida por Dom Vitório Pavanello, Arcebispo Emérito de Campo Grande, e contará com a presença do Cônsul Honorário da República Tcheca em Batayporã/MS, Dr. Evandro Trachta. O evento ocorrerá na entrada principal da instituição, na Rua Eduardo Santos Pereira, no Centro.

A imagem foi adquirida em Praga pelo colaborador Jan Heller e recebeu bênção do então Arcebispo de Praga, Jan Graubner, em dezembro de 2025. A chegada da peça marca o início da construção do novo oratório e reforça a proposta de integração entre fé, cultura e solidariedade.

A entrega oficial ocorreu em Brasília, no dia 1º de maio de 2026, em cerimônia promovida pela Embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková. Na ocasião, a imagem foi entregue à direção da Santa Casa e ao Padre Ricardo Pereira.

A iniciativa integra o projeto “12 Meninos Jesus de Praga para o Brasil”, que leva imagens da devoção a diferentes cidades do país. A Santa Casa de Campo Grande será a sétima instituição a receber o símbolo religioso, ao lado de municípios como Batayporã, Barretos, Presidente Prudente, São João del-Rei, Batatuba e Porto Alegre.

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