Skunk avaliado em R$254 mil é apreendido em motocicleta abandonada na zona rural de Amambai

Suspeito fugiu após desobedecer ordem de parada e não foi localizado

Uma carga de 25 quilos de skunk foi apreendida nesta quinta-feira (8) em Amambai, na região de fronteira com o Paraguai. A droga era transportada em uma motocicleta Honda Titan, abandonada na rodovia MS-289, entre Amambai e Coronel Sapucaia. Ninguém foi preso.

Segundo a ocorrência registrada, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizavam patrulhamento na zona rural quando deram ordem de parada ao condutor da moto. O homem ignorou a ordem e fugiu. Durante a perseguição, ele abandonou o veículo e correu para uma área de mata, conseguindo escapar.

Na mochila deixada pelo suspeito foram encontrados 28 volumes de skunk. A droga, conhecida por ter maior concentração de THC, foi avaliada em cerca de R$ 254 mil. O material apreendido foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o caso será investigado.

