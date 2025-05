Homem condenado foragido por quase sete anos usava nome falso e foi preso em Dourados

Suspeito chegou a abrir uma empresa com do cumentos de identidade falsos

Nesta quinta-feira (08), foi divulgado pela Polícia Federal que um homem condenado e estava foragido foi identificado e preso na cidade de Dourados.

O indivíduo estava foragido da Justiça há quase sete anos na cidade e era investigado pela polícia. Ele utilizava nome falso e durante o período em que esteve foragido, chegou a abrir uma empresa com CNPJ e a obter documentos como a Carteira Nacional de Habilitação. A real identidade do suspeito só foi descoberta após sua prisão em fevereiro deste ano na Operação Camisa 10.

Após isso foi cumprido um mandado de prisão pendente, relacionado à fuga ocorrida. O homem já havia sido condenado por tráfico de drogas no Estado de São Paulo.

Além da condenação anterior, o investigado deverá responder por falsidade ideológica por utilizar documentos públicos obtidos com dados falsos.

A Operação Camisa 10, na segunda fase, desarticulou grupo criminoso atuante na fronteira, responsável por remessas de drogas a partir de Ponta Porã.

