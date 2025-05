Consórcio K&G vence leilão da Rota da Celulose com desconto de 9% na tarifa de pedágio

Projeto de concessão abrange rodovias federais e estaduais e prevê mais de R$ 10 bilhões em investimentos

O Consórcio K&G Rota da Celulose venceu o leilão realizado nesta quinta-feira (8) para concessão da Rota da Celulose, oferecendo um desconto de 9% sobre o valor da tarifa de pedágio. O lance vencedor prevê um aporte de R$ 217.339.913,70. O certame foi realizado na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e selecionou a proposta com o maior desconto tarifário entre quatro concorrentes.

A disputa contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Além do consórcio vencedor, também participaram os grupos Rotas do Brasil, Caminhos da Celulose e BTG Pactual Infraestrutura III.

O projeto de concessão envolve um total de 870,3 quilômetros de estradas, abrangendo as rodovias federais BR-262 e BR-267, além das estaduais MS-040, MS-338 e MS-395. Essas rodovias são estratégicas para o escoamento da produção agroindustrial do Centro-Oeste brasileiro. A concessão terá validade por 30 anos, período em que a empresa responsável deverá recuperar, manter, operar e ampliar a capacidade do sistema rodoviário.

De acordo com o edital, estão previstos R$ 10,1 bilhões em investimentos para modernizar a infraestrutura da rota. O governo de Mato Grosso do Sul espera que a nova concessão impulsione investimentos antecipados e traga melhorias relevantes para a infraestrutura regional.

Com o leilão da Rota da Celulose, o Ministério dos Transportes completa o terceiro de um total de 15 certames programados até o fim deste ano. Os dois anteriores foram o leilão da BR-364, arrematado pelo consórcio formado pela 4UM Investimentos e o banco Opportunity, e o da BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, vencido pelo Consórcio Nova Estrada Real.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram