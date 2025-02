Carnaval 2025: Mais de 53 milhões de foliões devem lotar ruas e avenidas pelo país

O Carnaval está chegando, e os foliões já estão ansiosos para cair na festa! Em 2025, mais de 53 milhões de pessoas deverão vestir suas fantasias e tomar as ruas nos blocos espalhados de Norte a Sul do Brasil. O número representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado. A estimativa foi feita pelo Ministério do Turismo, com base em dados das Secretarias de Turismo. “Estamos bastante otimistas com os números para o Carnaval deste ano. Sem dúvida é uma festa que movimenta o turismo, aquece a economia e gera emprego e renda para milhares de famílias. Desde o vendedor da praia, ao empresariado da rede hoteleira do país”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Na Bahia, a movimentação turística deve atingir 3,5 milhões de visitantes, gerando uma receita estimada em R$ 7 bilhões. Em Salvador, uma das capitais mais procuradas para o Carnaval, aproximadamente 850 mil turistas são esperados nos circuitos tradicionais da cidade, movimentando cerca de R$ 1,8 bilhão — um crescimento de 63% em relação a 2024, segundo o Observatório do Turismo da Secult.

Outro grande destaque é Pernambuco, onde o período carnavalesco se estende por dez dias, incluindo o feriado após a Quarta-feira de Cinzas. A expectativa é superar os números do ano anterior, quando 2,3 milhões de turistas e excursionistas participaram das festividades.

Na Paraíba, cerca de 500 mil foliões devem aproveitar os eventos pré-carnaval e os dias oficiais de festa, marcados para desfiles de escolas de samba, clubes de frevo e tribos indígenas — manifestações culturais tradicionais de João Pessoa. Já em Fortaleza (CE), a expectativa é de um público superior a 184 mil pessoas, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Ainda no Nordeste, o Maranhão se prepara para receber mais de 4 milhões de foliões em três grandes circuitos: #VemproCentro, #VemproMar e #VempraMadre. Em 2024, o Carnaval local movimentou R$ 313,1 milhões, com uma taxa de ocupação hoteleira superior a 80%. Para 2025, a projeção é de crescimento entre 6% e 8% na rede hoteleira.

Os mineirinhos também irão fazer a festa. O governo de Minas Gerais projeta um crescimento de 10% no número de foliões em todo o estado. Em 2024, foram 12 milhões. Entre os destinos preferidos está a capital Belo Horizonte, que a cada ano atrai um público maior de visitantes, assim como cidades históricas como Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, que combinam animação e cultura popular.

Partindo para o Carnaval carioca, vitrine do país no exterior, a folia de rua no Rio de Janeiro espera receber 8 milhões de foliões, gerando uma movimentação econômica de aproximadamente R$ 5,5 bilhões, de acordo com a RioTur. Este ano, 482 blocos — 32 a mais que no ano passado — farão a alegria do público em vários pontos da cidade.

Em São Paulo, o Carnaval de rua segue batendo recordes. São esperados 4,5 milhões de foliões no estado, movimentando R$ 6,4 bilhões, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Setur-SP. Só na capital, serão 767 blocos, 860 desfiles e um público estimado em 16 milhões de pessoas — o maior número já registrado, segundo a prefeitura

Já no Pará, aproximadamente 850 mil pessoas, espalhadas principalmente pelas cidades do interior, como em Óbidos, Cametá e São Caetano de Odivelas, lotarão as ruas e avenidas das cidades. Além disso, os paraenses terão um motivo extra para comemorar: a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Pororocas e Parawarras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, celebrando as riquezas culturais e naturais do Estado.

Outro destino turístico tradicional brasileiro se prepara para receber uma multidão: Florianópolis, em Santa Catarina. A cidade espera receber mais de 1 milhão de turistas, mantendo uma ocupação hoteleira acima de 90%. No vizinho Paraná, a expectativa não é diferente. Em Guaratuba, o público pode variar entre 500 mil e 1 milhão de foliões, segundo a prefeitura. Em Antonina, município que tem um dos carnavais mais tradicionais do Paraná, são aguardados cerca de 100 mil turistas durante a folia.

PROJEÇÃO FINANCEIRA – As festas de Carnaval por todo o país prometem aquecimento a economia e o turismo nacional. Para 2025, está previsto um faturamento de R$ 12,03 bilhões, tornando esta edição a mais lucrativa desde 2015. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que estima um crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior.

Com informações da Agência Gov.

