Motociclista sofre fratura exposta após colisão frontal com carro na Avenida Bom Pastor

Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (3), na Avenida Bom Pastor, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem conduzia uma motocicleta Honda Fan 160 no sentido Sul-Norte da via, por volta das 00h20, quando colidiu frontalmente com um veículo Fox que seguia no sentido contrário. O motorista do carro realizava uma conversão para acessar a Rua Quintino Bocaiúva no momento do impacto.

Com a força da batida, o motociclista sofreu uma fratura exposta no tornozelo/pé esquerdo. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda conforme o registro policial, o condutor da motocicleta não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Já o motorista do carro se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para prestar esclarecimentos. Apesar da recusa, não foram constatados sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora.

Segundo avaliação da Polícia Militar, há indícios de que o acidente possa ter sido causado por imprudência de ambos os condutores. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

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