Mulher é encontrada desacordada em terreno de Sidrolândia e segue em estado grave

Testemunha acionou a polícia após flagrar dois homens abusando da vítima; jovem foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande

Na manhã deste sábado (8), uma jovem de 24 anos foi socorrida em estado grave após ser encontrada desacordada em um terreno nos fundos de uma borracharia em Sidrolândia. Uma testemunha flagrou dois homens abusando da vítima e chamou a polícia.

A jovem recebeu atendimento inicial no Hospital Elmira Silvério Barbosa, onde precisou ser intubada. Devido à gravidade do seu quadro, ela foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde passará por exames que devem confirmar se houve violência sexual.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas, e até o momento não há informações sobre prisões. A polícia investiga o caso.

