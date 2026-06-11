Quatro adolescentes são apreendidos após pedir comida com pix falso em Paranaíba

Quatro adolescentes são apreendidos suspeitos pela prática de crimes análogos a estelionato e associação criminosa, após uma sequência de golpes que vinha causando prejuízos a comerciantes do setor alimentício. O caso foi divulgado na manhã desta quinta-feira (11) e aconteceu em Paranaíba, distante 407 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas pela Policia Civil, as investigações apontam que os adolescentes, em tese, atuavam de forma coordenada, realizando pedidos de alimentos e bebidas por meio de aplicativos de mensagens e encaminhando comprovantes falsos de transferências via PIX. Acreditando que o pagamento havia sido realizado, os comerciantes produziam os pedidos e faziam as entregas sem a confirmação do recebimento do dinheiro na conta bancária.

A partir do registro da ocorrência por uma das vítimas, foi possível identificar e apreender os adolescentes, além dos aparelhos celulares supostamente utilizados na prática do crime. Os dispositivos serão submetidos à análise para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Em apenas um dos estabelecimentos, foram constatadas 13 transações fraudulentas realizadas entre os dias 02 e 10 de junho, ocasionando prejuízo de R$ 1.268,00. O valor, representa apenas parte dos danos causados,já que há indicativos de que outros comerciantes do município também tenham sido vítimas da mesma prática criminosa.

As investigações também analisam a possível relação dos adolescentes apreendidos com outras ocorrências semelhantes registradas em Paranaíba, diante do modo de execução empregado.

O caso segue sob investigação para identificar e localizar outros indivíduos que possam ter participado dos fatos e o prejuízo total das vítimas.

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