Trio é preso em operação conjunta por tráfico de drogas em ônibus intermunicipal em Caarapó

Nesta quarta-feira (10), três sujeitos, de 19, 28 e 45 anos, foram presos em flagrante durante operação conjunta contra tráfico de drogas. O caso aconteceu em Caarapó, município distante 273 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 1 kg de crack, um revólver calibre .357, munições, aparelhos celulares e mais de R$ 3 mil em dinheiro.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, a ação teve início após denúncia anônima indicando que o suspeito de 28 anos, estaria encomendando uma grande quantidade de entorpecente. Ainda segundo o denunciante, a droga seria transportada de Campo Grande para Caarapó por ônibus intermunicipal.

Durante as diligencias, foi contatado que tanto o homem de 28, quanto o de 45 anos, já vinham sendo investigados pela suspeita de envolvimento com o tráfico de crack e cocaína no município.

Com base nisso, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar trabalharam em conjunto, se posicionando em pontos estratégicos da cidade para realizar a apreensão. Nas proximidades da rodoviária, os policiais identificaram o terceiro suspeito, de 19 anos, carregando uma bagagem e tentando embarcar em um táxi.

O veículo passou a ser acompanhado pelas equipes e, já na região da Vila Planalto, foi abordado pela Polícia Militar. Durante a busca, os policiais localizaram no interior da mochila aproximadamente 1 kg de crack, acondicionado em formato de tablete.

Após a abordagem, as equipes se deslocaram até o endereço indicado como local de entrega da droga. No imóvel, foram abordados os os homens de 28 e 45 anos. Com eles, foi localizado e apreendido um revólver Magnum calibre .357 municiado. O total do crime foi estipulado em R$.50.000,00.

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