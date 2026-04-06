Quase 6 kg de cocaína são encontrados em tanque de moto e homem é preso

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 6 quilos de cocaína na rodovia SC-480, em Chapecó (SC). O caso foi divulgado nesta segunda-feira (6).

A fiscalização ocorreu após denúncia de que uma motocicleta, que saiu de Ponta Porã, poderia estar sendo usada para transporte de droga. O veículo foi abordado no posto de Goio-Ên.

Durante a vistoria, os policiais localizaram 42 tabletes de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível da moto, totalizando 5,8 quilos do entorpecente.

Também foram identificados indícios de adulteração na numeração do motor.

O condutor, de 48 anos, foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Chapecó. Ele deve responder por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

A droga e um celular foram apreendidos e entregues à Polícia Civil. A motocicleta passou por perícia.