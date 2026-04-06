Mulher dada como desaparecida desde 2019 é localizada após denúncia de violência doméstica em Corumbá

Vítima de 29 anos foi encontrada pela PM durante atendimento de ocorrência no bairro Cristo Redentor; marido foi levado à delegacia

Uma mulher de 29 anos, que constava como desaparecida desde 2019, foi localizada na noite de sábado (4) após a Polícia Militar atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso veio a público nesta segunda-feira (6).

De acordo com a PM (Polícia Militar), a equipe de Força Tática foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e realizava diligências na região quando foi abordada por uma vizinha. Ela relatou que a mulher estava sendo agredida pelo marido dentro da residência.

Em contato com os policiais, a vítima contou que o companheiro desferiu diversos socos contra sua cabeça e seu peito. As agressões também atingiram o filho dela, que estava em seus braços no momento.

O suspeito, de 30 anos, foi localizado na rua, em frente ao imóvel, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante a checagem no sistema, os policiais constataram que a vítima possuía registro de desaparecimento desde 2019. Ela foi orientada sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha e informada sobre a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência.

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