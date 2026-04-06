PrefCG aposta em tecnologia e apresenta robô humanoide na Expogrande

A 86ª edição da Expogrande 2026 começa na próxima quinta-feira (9) e a Prefeitura de Campo Grande marcará presença pelo quarto ano consecutivo, com um estande especial de serviços. O evento, considerado uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, reúne produtores, empresários e autoridades em um ambiente voltado para negócios, inovação e networking.

O estande da Prefeitura vai funcionar diariamente em horários alternados, entre os dias 9 e 18 de abril, consolidando-se como um espaço interativo que reúne serviços à população, palestras, atividades culturais, apresentações tecnológicas e workshops. A programação tem início já no primeiro dia com uma blitz educativa sobre maus-tratos a animais, promovida pela Superintendência do Bem-Estar Animal.

Entre os destaques está a apresentação de um robô humanoide, no dia 15 de abril, iniciativa da Agetec, com tecnologia educacional desenvolvida pelo Senai em parceria com a Fiems. No mesmo dia, às 17h, o estande recebe o painel sobre o uso da tecnologia nas políticas públicas do agronegócio, com o especialista Daniel Mamoré.

Ainda no dia 15, às 14h40, a prefeita Adriane Lopes participa de uma reunião estratégica com representantes do Google, reforçando o compromisso do município com a inovação e a modernização da gestão pública.

Para a prefeita Adriane Lopes, a participação no evento vai além da visibilidade institucional. “Participar da Expogrande é uma oportunidade estratégica de estar próximo da população e dos setores produtivos. Nosso estande é um espaço vivo, de troca, inovação e construção de políticas públicas. Estar em uma feira desse porte reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de Campo Grande, conectando tecnologia, cultura e oportunidades para todos”, destacou.

A importância da presença do município também é reforçada pelo presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai. “A presença da Prefeitura de Campo Grande na Expogrande é fundamental. A feira não é apenas um evento do agro, ela movimenta a economia, gera empregos e conecta o campo à cidade. Ter o município como parceiro reforça esse elo e amplia o alcance dos resultados para toda a população.”

Também serão ministrados cursos práticos, como os de reprodução de equinos e bovinos, além de feira de economia criativa e ações voltadas ao empreendedorismo feminino, com destaque para o talk show com mulheres empreendedoras no dia 11 de abril.

Nacionalmente reconhecida pela produção agropecuária e pelo papel estratégico na cadeia produtiva, Campo Grande possui um Produto Interno Bruto (PIB) que chegou a R$ 40 bilhões em 2025.

Trajetória

Desde a primeira participação, em 2023, a Prefeitura tem ampliado sua presença com serviços gratuitos, capacitações, atendimentos itinerantes e iniciativas voltadas à inclusão produtiva. Ao longo dos anos, o espaço já recebeu ações como o Emprega CG, oficinas culturais, atendimentos sociais e atividades educativas, fortalecendo o vínculo com a população dentro de um dos maiores eventos do Estado.

Com uma programação diversificada e foco em inovação, a participação da Prefeitura na edição de 2026 reafirma o papel do poder público na construção de uma cidade mais moderna, conectada e preparada para o futuro.

Por Prefeitura de Campo Grande