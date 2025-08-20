Professor acusado de crimes sexuais contra criança é transferido para penitenciária em Dourados

O professor universitário acusado de estupro de vulnerável em Dourados foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED) nesta semana. Ele havia sido preso na última sexta-feira (15) em Foz do Iguaçu (PR), em operação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com apoio da polícia paranaense.

De origem peruana, o suspeito já estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça e teria fugido para o Paraná após a descoberta do crime. Depois da prisão, foi levado de volta a Dourados, onde permaneceu inicialmente na cela da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) até a transferência para o presídio.

As investigações apontam que os pais da criança, de 4 anos, flagraram o abuso na residência do professor, que é vizinho da família. Segundo a polícia, ele teria usado a própria filha para atrair a vítima até sua casa, onde cometeu o crime.

Durante a apuração, também foi constatado que o suspeito gravava vídeos da criança. Um notebook e um celular apreendidos com ele estão sob perícia, e o material será analisado para verificar se houve produção de pornografia infantil e se existem outras vítimas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, havia indícios de que o professor planejava fugir do Brasil, o que acelerou a decretação da prisão preventiva.

“O investigado é professor doutor em ciências da computação, o que nos leva a acreditar que ele possui conhecimento técnico para tentar apagar rastros digitais. Por isso, a perícia nos equipamentos será aprofundada”, destacou o delegado.

Além do crime de estupro de vulnerável, a polícia também apura a produção de material pornográfico infantil.

O suspeito, que dava aulas em universidades de Dourados por contrato temporário, nega todas as acusações, mas, segundo o delegado, as provas reunidas até o momento contradizem a versão apresentada por ele.

A investigação segue com a colheita de depoimentos de testemunhas e a análise dos equipamentos eletrônicos apreendidos, que podem revelar novas provas.

