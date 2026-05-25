Procurado da Interpol suspeito de vender armas para facções brasileiras é preso

O comerciante Gustavo Ramón González Mujica, de 32 anos, foi preso no Paraguai acusado de integrar um esquema de tráfico internacional de armas para facções criminosas brasileiras, entre elas o PCC e o Comando Vermelho.

A prisão aconteceu neste domingo (24), na cidade de Três de Fevereiro, no Departamento de Caaguazú. Ele era considerado foragido e estava na lista de procurados da Interpol.

Gustavo foi alvo da Operação Dakovo, realizada em dezembro de 2023 pela Senad, do Paraguai, e pela Polícia Federal brasileira. A investigação descobriu um esquema de importação legal de armas, que depois eram desviadas para organizações criminosas que atuam na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, a loja dele, a Caça e Pesca El Dorado, era usada para trazer fuzis e pistolas ao Paraguai. Depois, as armas tinham a numeração raspada e eram repassadas para facções criminosas com apoio de servidores públicos paraguaios.

A polícia aponta que a loja importou mais de 2 mil armas, mas grande parte do armamento nunca chegou ao comércio legal.

Pelo menos 53 pistolas desse lote já foram apreendidas com criminosos no Brasil. A suspeita é de que o restante ainda esteja circulando na região de fronteira.

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