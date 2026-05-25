Carlos Santos destaca trabalho do SECCG na valorização dos comerciários da Capital

O SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande) segue consolidando sua posição como uma das mais importantes entidades representativas dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Representando mais de 40 mil comerciários de Campo Grande, o sindicato tem ampliado sua atuação não apenas na defesa dos direitos trabalhistas, mas também na promoção de melhores condições de vida para milhares de famílias que dependem diariamente do setor do comércio.

Sob a liderança do presidente Carlos Santos, o sindicato vem intensificando o diálogo com os trabalhadores, fortalecendo a presença da entidade nos locais de trabalho e acompanhando de perto as demandas da categoria, principalmente em um cenário econômico cada vez mais desafiador.

“Nosso compromisso é estar ao lado do comerciário em todos os momentos. O trabalhador precisa sentir que tem um sindicato presente, atuante e preparado para defender seus direitos, buscar melhores salários, benefícios e mais dignidade para sua família”, afirma Carlos Santos.

De acordo com o presidente, a diretoria do SECCG tem atuado de forma permanente nas negociações coletivas, na fiscalização do cumprimento das convenções trabalhistas e na busca por avanços que garantam valorização profissional e qualidade de vida para os trabalhadores do comércio da Capital.

“O comerciário movimenta a economia da nossa cidade, trabalha finais de semana, feriados e enfrenta uma rotina intensa. Por isso, o sindicato precisa estar vigilante e firme na luta por respeito, valorização e condições mais humanas de trabalho”, ressalta Carlos Santos.

Além da atuação sindical, o SECCG também investe fortemente na área social, oferecendo uma ampla rede de benefícios aos associados e seus dependentes, incluindo convênios.

Um dos grandes patrimônios da categoria é o tradicional Clube de Campo dos Comerciários, espaço de lazer e integração familiar que recebe centenas de trabalhadores todos os finais de semana, proporcionando momentos de descanso, convivência e entretenimento para os comerciários e suas famílias.

Outra iniciativa que demonstra a proximidade do sindicato com a categoria é o sorteio mensal de cestas básicas entre os colaboradores do comércio. Nesta semana, em um gesto de atenção e cuidado com os trabalhadores, o presidente Carlos Santos realizou pessoalmente a entrega de cesta básica ao colaborador Matheus, diretamente em seu ambiente de trabalho, em razão das dificuldades que ele teria para buscar o benefício na sede do sindicato.

“Nosso trabalho vai muito além da estrutura sindical. Procuramos agir com sensibilidade humana, entendendo as dificuldades de cada trabalhador. Quando necessário, vamos até ele, porque nossa missão é servir e apoiar quem ajuda a movimentar o comércio da nossa cidade”, destacou Carlos Santos.

Para o presidente, ações simples acabam fortalecendo ainda mais os laços entre a entidade e os comerciários.

“O sindicato forte é aquele que permanece próximo da base, ouvindo as pessoas, compreendendo suas necessidades e lutando diariamente pelos seus interesses. Essa é a missão que seguimos cumprindo com muita responsabilidade e dedicação”, conclui.

Mais informações sobre os serviços e benefícios oferecidos pelo SECCG podem ser obtidas pelo telefone (67) 3348-3232.