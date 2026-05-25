Está com a conta de luz atrasada? Mutirão no Procon oferece até 98% de desconto; entenda

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), começou nesta segunda-feira (25), um mutirão de negociação de contas de luz em atraso. A ação, promovida pela concessionária de energia elétrica, permite a aplicação de descontos de até 98% e o parcelamento da dívida.

Conforme o regulamento da campanha, as condições de negociação são válidas para todos os clientes, com especial destaque às pessoas físicas, clientes rurais e microempreendedores. Os pagamentos poderão ser realizados à vista ou de forma parcelada em até 36 vezes, a depender do tempo de atraso das faturas. Serão aceitas as modalidades Pix, cartão de crédito ou débito.

Equipes da concessionária estarão disponíveis presencialmente amanhã (26), das 7h30 às 16h30, na sede do Procon Mato Grosso do Sul, localizada na Rua Padre João Crippa, nº 3115, no Bairro São Francisco. O atendimento também ocorre via WhatsApp pela assistente virtual Gisa https://www.energisa.com.br/gisa.