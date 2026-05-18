Massa de ar frio derruba temperaturas e Campo Grande amanhece com sensação térmica de 8°C

A semana começou com frio intenso em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 16,3°C nas primeiras horas desta segunda-feira, mas a sensação térmica chegou a 8,3°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A chegada de uma massa de ar frio provocou queda acentuada nas temperaturas em praticamente todo o Estado, principalmente nas regiões sul e sudoeste, além de ventos fortes e sensação de frio ainda mais intensa durante o amanhecer.

No interior, as menores temperaturas registradas nesta madrugada foram de 11,2°C em Aral Moreira e 11,3°C em Ponta Porã. Também fizeram frio em Corumbá, no Pantanal da Nhecolândia, com 12,2°C; Sete Quedas, com 12,4°C; Iguatemi, com 13°C; Caarapó, com 13,3°C; e Dourados, com 13,5°C. Em Porto Murtinho, os termômetros chegaram a 15°C, enquanto Maracaju registrou 15,4°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço de um sistema de alta pressão pós-frontal favorece tempo mais seco e estável na maior parte do Estado. Apesar disso, ainda há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. A meteorologia também alerta para o fenômeno conhecido como “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia ocorre ao longo da tarde e da noite, à medida que o ar frio continua avançando.

A previsão aponta que o frio deve se intensificar ainda mais na terça-feira, com mínimas próximas de 5°C em municípios do extremo sul do Estado. Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 12°C e 19°C, com sol entre nuvens e ventos do sul. Em Dourados, a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 19°C. Já em Ponta Porã, os termômetros devem oscilar entre 10°C e 15°C, enquanto Iguatemi terá máxima de apenas 17°C.

Na região pantaneira, Corumbá terá mínima de 16°C e máxima de 19°C, cenário bem diferente dos últimos dias de calor abafado. Aquidauana deve registrar temperaturas entre 14°C e 20°C. No norte do Estado, Coxim terá mínima de 17°C e máxima de 24°C, com possibilidade de chuva isolada, enquanto Camapuã varia entre 16°C e 23°C.

No leste sul-mato-grossense, Três Lagoas começa a semana com temperaturas entre 16°C e 22°C. Em Paranaíba, o clima permanece um pouco mais quente, com mínima de 18°C e máxima de 26°C. Os ventos em todo o Estado devem variar entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas mais fortes em alguns municípios.

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