PRF apreende quase 1 tonelada de drogas durante fiscalização e motorista foge, na BR-267

Nessa ultima terça-feira (14) a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 966 quilos de maconha durante fiscalização. O caso aconteceu na BR-267 , em Nova Alvorada do Sul, cidade distante 115 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, os policiais deram ordem de parada a um Fiat/Fastback, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir do local. Foi realizado o acompanhamento tático até que o motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. Após isso, ele não foi localizado.

No automóvel foram encontrados 961 quilos de maconha e 5 quilos de skunk. Os policiais também descobriram que o veículo possuía registro de roubo, desde fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul.