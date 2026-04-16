Sesau reforça vacinação contra raiva após novo caso em morcego na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou a importância da vacinação antirrábica de cães e gatos como principal forma de prevenção contra a raiva em Campo Grande.

O alerta ocorre após a confirmação do sexto caso da doença em morcego somente em 2026. O animal foi encontrado no Bairro Pioneiros, em área urbana, e recolhido por equipes do Centro de Controle de Zoonoses, que realizaram os procedimentos e encaminharam o material para análise.

Segundo a Sesau, a imunização dos animais domésticos é fundamental não apenas para protegê-los, mas também para evitar a transmissão do vírus à população. A vacina está disponível gratuitamente durante todo o ano no CCZ, com atendimento diário, inclusive aos fins de semana e feriados.

Dados da secretaria apontam que, somente neste ano, centenas de morcegos já foram recolhidos em situações consideradas atípicas, como quando são encontrados caídos no chão ou dentro de residências, circunstâncias que podem indicar risco e exigem investigação.

Apesar disso, o órgão destaca que não há motivo para pânico. Morcegos em condições normais, em vida livre, não são considerados perigosos. O alerta é direcionado apenas aos animais com comportamento incomum.

A orientação é clara: a população não deve tocar em morcegos, vivos ou mortos. Ao encontrar um animal nessas condições, o recomendado é isolar o local e acionar o CCZ para o recolhimento adequado. Em casos de contato ou agressão por qualquer mamífero, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde.

A raiva é uma doença grave e com alta letalidade, mas pode ser prevenida com medidas simples. A vacinação regular de cães e gatos e a comunicação de situações suspeitas são consideradas essenciais para manter o controle da doença na Capital.