Rua Goiás tem interdições até 24 de abril para obra de esgoto em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande informou que a Rua Goiás passa por interdições temporárias a partir desta quarta-feira (16), com previsão de continuidade até o dia 24 de abril, em Campo Grande.

Os bloqueios ocorrem devido a obras de ampliação da rede de esgoto, executadas pela concessionária responsável pelo serviço. As interdições serão feitas por etapas ao longo da via, com bloqueio total dos trechos que avançam gradativamente em direção à Avenida Afonso Pena.

Durante o período, motoristas deverão utilizar rotas alternativas. No sentido Centro-Bairro, o desvio será pela Rua Espírito Santo. Já no sentido Bairro-Centro, a orientação é seguir pela Rua Alagoas.

A via contará com sinalização para orientar o trânsito, e o acesso de moradores será mantido ao longo da execução dos trabalhos. Linhas de ônibus que passam pela região também serão desviadas e podem operar com pontos provisórios.

As interdições acontecem durante todo o dia, com liberação dos trechos ao fim de cada etapa. Conforme a prefeitura, a intervenção é necessária para melhorar o sistema de esgotamento sanitário e evitar problemas futuros na região.