PRF apreende mais de uma tonelada de cocaína em cargas de minério em Terenos e Corumbá

Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante fiscalizações realizadas no último fim de semana nos municípios de Terenos e Corumbá. As drogas estavam escondidas em cargas de minério e foram descobertas em duas abordagens distintas.

A primeira apreensão aconteceu na manhã de sábado (10), na BR-262, em Terenos, cidade distante 31 quilômetros de Campo Grande. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram uma carreta e notaram que o motorista apresentava nervosismo e contradições em seu relato. Ele afirmou ter carregado minério em Corumbá com destino a Minas Gerais, mas não forneceu detalhes confiáveis sobre a viagem.

Diante da suspeita, a equipe acionou o Grupo de Operações com Cães da PRF. Os cães indicaram a presença de entorpecentes no semirreboque, e, onde foram encontrados 560,7 quilos de pasta base de cocaína. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

Horas depois, por volta das 23h do mesmo dia, outra apreensão foi realizada em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande. A PRF abordou um caminhão Scania cujo motorista também demonstrava nervosismo e não soube informar onde havia carregado a carga de minério, aumentando as suspeitas dos agentes. Os policiais perceberam irregularidades na carga e realizaram uma vistoria detalhada.

Durante a inspeção, foram encontrados diversos sacos contendo drogas. O motorista confessou que entregaria o caminhão em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Na segunda apreensão, foram localizados 292,3 quilos de cloridrato de cocaína, 253 quilos de pasta base de cocaína e 2,6 quilos de maconha, totalizando 547,9 quilos de entorpecentes.

