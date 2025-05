Papa Leão XIV celebra primeira missa pública e pede paz na Ucrânia e Gaza

O Papa Leão XIV celebrou ontem (11) sua primeira missa pública como pontífice, na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o novo líder da Igreja Católica conduziu a tradicional oração do Regina Caeli, que substitui o Angelus durante o período pascal e, coincidentemente, no Dia das Mães.

Após a oração, o papa discursou por cerca de 12 minutos, em um pronunciamento marcado por mensagens de continuidade e apelos pela paz. Leão XIV fez questão de mencionar seu antecessor, o Papa Francisco, destacando sua inspiração na defesa da juventude e no compromisso com o fim dos conflitos armados ao redor do mundo.

“Eu carrego no meu coração o sofrimento do querido povo ucraniano. Que tudo que seja possível aconteça para alcançarmos uma paz genuína, justa e duradoura o quanto antes”, afirmou o pontífice, em referência à guerra entre Rússia e Ucrânia, que já ultrapassa dois anos.

Leão XIV também se posicionou sobre o conflito no Oriente Médio: “Sinto dor pelo que acontece na Faixa de Gaza. Que haja cessar-fogo imediato, que os socorros humanitários sejam prestados a toda a população civil e que todos os reféns sejam liberados”, disse.

Embora esta tenha sido a primeira missa pública de Leão XIV, o papa já havia celebrado uma missa reservada na última sexta-feira (9), na Capela Sistina, junto aos cardeais que o elegeram para o papado. A cerimônia simbólica marcou o início de seu pontificado, que começa sob forte expectativa de continuidade das reformas e da agenda social promovida por Francisco.

Nesse domingo, o clima foi de emoção entre os fiéis que lotaram a Praça de São Pedro. Muitos portavam bandeiras, cartazes e entoaram cânticos de boas-vindas ao novo papa, que acenou diversas vezes, demonstrando carisma e proximidade com o público.

Leão XIV assume o papado em um momento desafiador para a Igreja Católica, que busca se manter relevante diante de questões sociais, humanitárias e espirituais em um mundo cada vez mais polarizado e marcado por conflitos.

