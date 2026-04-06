PRF apreende 84 kg de cocaína e R$ 195 mil escondidos em caminhão em Anastácio

Foto: Divulgação
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A PRF  (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 84 quilos de cocaína e R$ 195 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-262, em Anastácio, nesta quinta-feira (2). O caso foi divulgado nesta segunda-feira (6).

A abordagem foi feita em um caminhão que transportava minério de ureia. O motorista apresentou a nota fiscal da carga, mas levantou suspeitas ao demonstrar nervosismo durante a vistoria.

Durante a checagem, os policiais encontraram um compartimento oculto no veículo, onde estavam escondidos os tabletes de cocaína e o dinheiro em espécie.

O condutor afirmou que não sabia da existência da droga e do valor escondido no caminhão.

Ele foi preso e encaminhado, junto com o veículo, a droga e o dinheiro, para a Polícia Federal em Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

 

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