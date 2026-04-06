A Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (7) uma audiência pública para discutir propostas que tratam do fim da escala 6×1 e da redução da jornada de trabalho no país.

O debate será conduzido pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania), a partir das 14h, no plenário 1, com a participação de representantes de entidades nacionais.

Foram convidados integrantes da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), CNI (Confederação Nacional da Indústria), CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil) e CNT (Confederação Nacional do Transporte).

A comissão analisa duas propostas: a PEC 8/25, que prevê semana de quatro dias de trabalho e três de descanso, e a PEC 221/19, que reduz a jornada semanal de 44 para 36 horas.

A audiência foi solicitada pelo deputado Paulo Azi, relator das propostas. Segundo ele, o debate é necessário para avaliar a constitucionalidade das medidas e buscar equilíbrio entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida dos trabalhadores.