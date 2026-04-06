Quarta parcela do IPTU 2026 vence na próxima sexta-feira (10) na Capital

Contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado devem quitar a prestação até 10 de abril para evitar juros

A quarta parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 vence nesta sexta-feira (10) em Campo Grande. O prazo faz parte do calendário definido para os contribuintes que escolheram dividir o tributo ao longo do ano.

O pagamento deve ser efetuado até a data do vencimento para evitar incidência de juros e outros encargos por atraso.

A guia pode ser emitida pelos canais oficiais disponibilizados pelo município. O boleto está disponível no site da prefeitura e também pode ser solicitado pelo WhatsApp, no número (67) 4042-1320.

Há ainda a opção de atendimento presencial na Central de Atendimento ao Cidadão, que funciona na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655, no Centro.

Mesmo com o parcelamento em andamento, a primeira parcela pode ser quitada sem juros até 10 de dezembro, conforme o calendário estabelecido pela administração municipal.

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