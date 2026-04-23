PRF apreende 750 Kg de maconha durante fiscalização em Dourados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 750 quilos de drogas durante uma ação nesta quinta-feira (23). O caso aconteceu em Dourados, cidades distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a corporação, a equipe se deslocava pela rodovia quando avistou uma Fiat Strada trafegando em zigue-zague. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou fuga.

Houve acompanhamento tático até que o condutor entrou em uma estrada vicinal e tentou abandonar o veículo em meio à vegetação, mas foi alcançado e preso.

Na picape, os policiais encontraram 726 quilos de maconha e 24 quilos de skunk. O suspeito informou que pegou a carga em Caarapó e faria o transporte até Bataguassu. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto.

Durante a checagem, a PRF constatou que o veículo utilizava placas falsas e possuía registro de roubo desde março de 2026, no Rio de Janeiro.

O homem, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.