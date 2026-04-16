Ônibus tomba após bater em carreta na MS-240 e deixa motorista ferido

Um micro-ônibus tombou na manhã desta quinta-feira (16) após colidir na traseira de uma carreta na rodovia MS-240, em Paranaíba, a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande.

Com o impacto, o veículo foi lançado para a contramão da pista. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e realiza o controle do tráfego, que segue lento na região.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do micro-ônibus foi socorrido com lesões leves e encaminhado para atendimento médico em Inocência.

Informações preliminares apontam que o veículo, utilizado para transporte de trabalhadores, colidiu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia, possivelmente após falha mecânica.

Sem conseguir evitar a batida, o motorista atingiu o caminhão e, devido à força do impacto, o ônibus acabou tombando na pista. No momento do acidente, apenas o condutor estava no veículo.