Prefeitura divulga resultado preliminar para condutor de ambulância; confira

A Prefeitura de Campo Grande divulgou, na edição desta segunda-feira (11), do Diogrande n. 8.315, o resultado preliminar da prova de títulos do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Motorista de Veículos Pesados – Condutor de Ambulância. Conforme o Edital n. 07/2026-03, os candidatos podem interpor recurso administrativo no prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital.

O recurso poderá ser apresentado por candidatos que não constarem na relação divulgada, para solicitação de inclusão do nome, retificação de dados pessoais ou contestação da pontuação obtida na prova de títulos.

Os pedidos deverão ser devidamente fundamentados e protocolados presencialmente na CAC (Central de Atendimento ao Cidadão), localizada em frente à Maternidade Cândido Mariano, no Protocolo Geral.

O edital também estabelece que não será permitida a apresentação de novos documentos para alteração da pontuação já divulgada, sendo válida apenas a documentação entregue no período da prova de títulos.

A Prefeitura reforça que os recursos não terão efeito suspensivo e que o resultado da análise recursal será publicado posteriormente no Diário Oficial do Município.

O certame é coordenado pela Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação).

O edital completo e a relação com o resultado preliminar estão disponíveis no Diário Oficial de Campo Grande, no endereço: Diogrande.